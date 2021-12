Com 79% dos votos, Aslan deixa o BBB 13

Na noite da última terça-feira, 30, o público decidiu que o artista plástico Aslan deveria deixar a casa do Big Brother Brasil 13. Com 79% dos votos, ele foi eliminado da disputa, após enfrentar Marcello no paredão.

Em seu discurso, Bial explica: "BBB13, BBB 'crazy': onde o aluno dá aula, o musculoso é o mais frágil, o homem vira menino, a menina vira mulher, o favorito é eliminado, a moça sexy é puritana, o sem vergonha fica vermelho. E o profissional perde para o amador. Volta pra cá, Aslan".

Depois de deixar a disputa, Aslan comentou a votação. "O público escolheu. A escolha deles às vezes pode parecer incerta, mas no que diz respeito ao Big Brother isso é válido. E eu também não via só uma imagem (do Marcello) lá dentro. Ele é um cara tão gente boa, tranquilo... Já eu sou muito performático. Mas eu via uma energia boa no Marcello".

O artista revelar que a sua torcida agora é por Kamilla. "Torço pela Kamilla. Ela tem tanta energia, canta... Só que ela está sendo excluída", confessou.

