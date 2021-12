Com 61,09% dos votos, Paula é a grande vencedora do "BBB19"

A mineira Paula recebeu 61,09% dos votos na final do "BBB19", realizada na noite desta sexta-feira, 12, e se tornou a grande campeã desta edição do reality show.

A A bacharel em Direito superou Alan, que recebeu 38,91% dos votos, para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Pela segunda colocação, o catarinense recebeu uma premiação de R$150 mil.

A baiana Carol Peixinho, que foi eliminada no paredão de quinta, 11, terminou o programa na terceira colocação e recebeu um prêmio de R$ 50 mil. As informações são do UOL.

adblock ativo