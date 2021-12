Com 56,37% dos votos, Flávia Viana é a grande vencedora de 'A Fazenda'

A apresentadora Flávia Viana é a campeã de "A Fazenda - Nova Chance". Com a marca de 56,37% dos votos, a peoa (ex-BBB da temporada de 2007) levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. O resultado foi exibido ao vivo durante o programa desta quinta-feira, 7.

O também ex-BBB Marcos Harter ficou em segundo lugar, com 40,26% dos votos. Já Matheus Lisboa ficou em terceiro, com 3,37%.

Na sua passagem pela casa, Flávia conquistou um carro 0 km e viveu um romance com o humorista Marcelo Ié Ié. Segundo o apresentador do reality, Roberto Justus, a votação desta temporada foi a maior de todas as edições.

adblock ativo