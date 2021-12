Com 53% dos votos, Daniel é eliminado do BBB 16

O paulistano Daniel Manzier foi o eliminado do BBB 16 na noite desta terça-feira, 16, com 53% dos votos. Ronan, com 47%, continua no reality-show e na disputa pelos R$ 1,5 milhão. Segundo a Rede Globo, foram 66 milhões de votos.

"Esse Paredão não decide nada, é só uma batalha numa guerra que promete ser longa. Quem sai agora há de permanecer em espírito entre seus aliados, como inspiração, pra seguir na luta que acreditam justa. Mas justo agora, quem vai embora é você, Daniel", disse Pedro Bial.

Daniel foi para o paredão indicado pela líder, Munik. "Quero continuar com a minha vida", disse Daniel ao deixar o programa.

