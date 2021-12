Coluna Palpite será publicada excepcionalmente nesta quarta

Excepcionalmente nesta terça-feira, 8, o portal A TARDE não vai publicar a Coluna Palpite. Ao invés disso, a coluna vai ao ar nesta quarta-feira, 9, com a análise televisiva da microssérie "O Canto da Sereia", que estreia nesta terça, às 23h, na TV Globo.

O portal vai acompanhar cada detalhe da trama, audiência de estreia e todo o disse-me-disse pelas redes sociais. A microssérie, que traz Isis Valverde como protagonista, narra a história da cantora de axé Sereia, que alcança o sucesso de modo repentino, mas acaba assassinada em cima de um trio elétrico.

Ambientada na Bahia, a história teve a maioria de suas cenas gravadas em Salvador, em locais como o Palácio do Governo, a Escadaria Santa Barbara, a praça do Farol da Barra, proximidades do Pelourinho, entre outros.

Na semana seguinte, a coluna retorna para seu dia original, às terças-feiras.

