Clima fica tenso entre Xuxa e Gugu em gravação de programa

Como acontece em algumas famílias no Natal, o que não faltou foi "climão" na gravação do programa "Família Record", especial de fim de ano da TV Record, nesta segunda-feira, 14.

O clima tenso ficou por conta de Xuxa Meneghel e Gugu Liberato. Os apresentadores não se bicam desde que a loira processou a emissora onde está atualmente e Gugu por exibirem fotos do ensaio nu que ela fez para a revista Playboy durante o programa dele.

Segundo o colunista Daniel Castro, do site Uol, sabendo do desentendimento dos apresentadores, Sabrina Sato, que comandava a atração, tentou resolver a situação com o velho jargão das festas de fim de ano: "Natal é época de perdoar", mas não adiantou.

"Acho que perdão é uma coisa muito forte. Agora é época de desejar coisas boas para as pessoas", respondeu Xuxa, sem olhar ou se referir a Gugu. Ainda de acordo com o colunista, o constrangimento do apresentador foi visível.

