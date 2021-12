Cleber Machado dança música do É o Tchan no Faustão

Sem vergonha de rebolar, o núcleo de esporte da Globo mostrou que ainda lembra das coreografias famosas do "É o Tchan".

Na noite deste domingo, 27, no quadro "Ding Dong" no Domingão do Faustão, o locutor Cleber Machado, além dos comentaristas Caio Ribeiro e Casa Grande, dançaram muito ao som de "Pau que Nasce Torto", hit do grupo baiano nos anos 90. Desenvolto, Cleber chegou descer até o chão.

Divididos por times, equipe Zorra (Dani Calabresa, Fabiana Karla e Luís Miranda) e equipe Espote (Cleber Machado, Caio Ribeiro e Casa Grande), no quadro, os participantes tinham que acertar musicas tocadas com som de campainha.

No fim da gincana musical, o time esportivo saiu melhor e ganhou a competição.

