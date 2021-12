Claudia Leitte volta menos sensual em novo The Voice

Claudia Leitte vai aparecer com roupas menos sensuais na quarta edição do "The Voice Brasil", da Globo. Segundo o site Uol, a cantora revelou como serão seus looks durante a coletiva de imprensa do programa, nesta terça-feira, 15, no Projac, no Rio de Janeiro. "Venho com uma pegada mais andrógina. É o que eu posso adiantar", contou.

A loira disse que gosta de definir o figurino com antecedência, para manter o visual em conformidade com a música. "Tudo que se pode associar à música está valendo. É a era da imagem. As pessoas não querem só ouvir, querem ver o vídeo no YouTube. Os meus looks sempre têm a ver com o que eu canto. Vou lançar uma nova turnê em outubro, e venho com um aparato cênico que acompanha cada coisa que eu canto", afirmou.

Sobre os decotes da edição anterior da atração global, Claudia justificou: "estava nessa vibe". Em relação aos problemas com a idade e o corpo, ela brincou: "estou sempre feliz, satisfeita comigo mesma. Ainda mais depois que eu trintei, sabe? Mãe de dois meninos. Crise? Nem sei o que é isso. É outra língua".

A nova temporada de "The Voice Brasil" começa no dia 1º de outubro, e, além de Claudia, Carlinhos Brown, Lulu Santos e o estreante Michel Teló integram a bancada de técnicos.

