Claudia Leitte surge como candidata e surpreende na estreia do The Voice

Claudia Leitte surpreendeu o público e os jurados do The Voice Brasil na noite desta terça-feira, 17, durante a estreia da nova temporada do reality musical, na TV Globo. A cantora se 'disfarçou' de candidata e participou da fase de apresentações 'às cegas'.

Com direito a vídeo da família e a presença do marido nos bastidores, Claudinha subiu ao palco para cantar "It Hurt So Bad", e foi aprovada pelos jurados Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Michel Teló e Lulu Santos.

Até mesmo o apresentador Tiago Leifert foi pego de surpresa com a aparição da cantora. "Eles não me contaram nada", disse ele.

Tem como não virar a cadeira pra @ClaudiaLeitte, Brasil? ♥♥♥ Assista a Audição à Cega da ~participante~ do #TheVoiceBrasil na íntegra: pic.twitter.com/Nl2tuACAji — The Voice Brasil (@TheVoiceBrasil) 18 de julho de 2018

A participação de Claudia como falsa candidata repercutiu nas redes sociais e alcançou os trend topics do Twitter. Famosos como Marina Ruy Barbosa e Fernanda Souza elogiaram a performance da artista. "Que voz, que presença, que luz!", escreveu Marina. "De quem foi essa ideia genial? Você tava linda e dando show. Te amo", disse Fernanda.

adblock ativo