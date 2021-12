Claudia Leitte e Daniel podem deixar o The Voice

Os cantores Claudia Leitte e Daniel podem ficar de fora da próxima edição de The Voice Brasil. A decisão, segundo o site Notícias da TV, seria por uma determinação da Talpa, produtora holandesa dona do formato do reality show, que avisou a Globo sobre a necessidade de renovar metade dos jurados.

A emissora, no entanto, está feliz com a equipe do programa e tenta negociar para continuar tudo do mesmo jeito: Claudia, Daniel, Lulu Santos e Carlinhos Brown no juri e Tiago Leifert na apresentação da atração.

Pelo sim ou pelo não, a Globo já sonda possíveis substitutos. Ainda segundo o site, para a vaga de Daniel, os nomes mais cotados são os também sertanejos Victor (da dupla com Léo), Michel Teló e Luan Santana. Já o lugar de Claudia Leitte poderá ser ocupado por Sandy, Paula Toller ou Ana Carolina.

A terceira edição do The Voice Brasil está prevista para setembro deste ano.

