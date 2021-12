Claudia Leitte e Brown são os mais rejeitados do The Voice

Claudia Leitte e Carlinhos Brown não têm agradado os telespectadores do The Voice Brasil. Segundo levantamento do jornalista Daniel Castro, do Notícias da TV, das menções feitas a Claudia Leitte nas redes sociais, 53% eram negativas. Carlinhos Brown recebeu menos menções, 5,2%, mas metade delas eram para falar mal do baiano. O levantamento aconteceu desde a última edição do programa, na quinta-feira, 5, até esta quarta-feira, 11.

Os jurados que o público mais comenta são Claudia Leitte e Daniel. Cada um deles obteve 41,5% das menções, totalizando 82% de todos os comentários nas redes sociais. Lulu Santos e Carlinhos Brown foram mencionados em apenas 9,9% das mensagens.

adblock ativo