Claudia Leitte desabafa sobre atitude de Silvio Santos: 'É cruel'

A cantora Claudia Leitte se posicionou na manhã desta segunda-feira, 12, sobre a situação que viveu na noite do último sábado, 10, no Teleton, transmitido pelo SBT. Durante a participação, quando ia apresentar a nova música "Balancinho", a artista pediu um abraço ao apresentador Silvio Santos, que negou alegando que não querer ficar "excitado".

A resposta do dono da emissora deixou Claudia constrangida, causando um desconforto ao vivo. Ainda durante a conversa, ele também a alfinetou sobre o sucesso do novo single.

"Senti-me constrangida sim! Quando passamos por episódios desse tipo, vemos em exemplificação o que acontece com muitas mulheres todos os dias, em muitos lugares. Isso é desenfreado, cruel, nos fere e nos dá medo", escreveu a cantora, no perfil no Instagram.

A artista ainda comentou que "a provocação vem disfarçada de piada, e as pessoas riem, porque acostumaram-se, parece-nos normal".

Claudia foi além ao questionar a estrutura machista presente na sociedade: "Até que horas podemos estar nas ruas? Aprendemos a nos esquivar. Fizemos concessões porque fomos educadas assim. Mas nós que somos vítimas! 'Ah, mas se estivéssemos usando outra roupa?'. Definitivamente, a culpa não é do que estamos usando! A culpa é dessa atitude constrangedora e de dois pesos e duas medidas. Somos livres!".

Confira a publicação completa

