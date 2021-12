Claudia Leitte continua no "The Voice Brasil"

Claudia Leitte continua sendo jurada do reality show musical "The Voice Brasil". A cantora confirmou a novidade durante sua participação no programa "Encontro com Fátima Barnades" (Globo), na manhã desta sexta-feira, 19.

Ainda não está confirmado se Lulu Santos, Daniel e Carlinhos Brown continuam como jurados ao lado de Claudinha. A Globo também não informou se Tiago Leifert continuam na apresentação da atração.

Enquanto esses detalhes não se confirmam, no site no programa as inscrições já estão abertas.

