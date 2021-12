Claudia Jimenez grava com o grupo Jaula das Gostozudas

Claudia Jimenez e o grupo de funk Jaula das Gostozudas gravaram um episódio de "Sexo e as Nêga", nova série de Miguel Falabella, com estreia prevista para o próximo dia 16.

Inspirada no seriado norte-americano de sucesso mundial Sex and the City, a nova produção conta a história de quatro mulheres negras que vivem na periferia do Rio de Janeiro. Ela explora temas como preconceito, sexo, funk, trabalho e outros assuntos do cotidiano das comunidades.

Mas, segundo o colunista do Uol Fávio Ricco, a Globo não demonstra muita animação com a trama. Corre à boca pequena que os executivos esperavam uma história mais interessante. Portanto, a série não deve ter nem segunda temporada.

adblock ativo