Cláudia Jimenez: "estresse mata"

Depois de dois anos entrando e saindo de hospitais por causa de problemas cardíacos, a atriz Cláudia Jimenez está de volta ao batente. Ela dá vida a Jesuína, a dona do bar boa praça da série "Sexo e as Negas", de Miguel Falabella, na Globo.

Como está o ritmo de gravação? Está conseguindo acompanhar? Se sente cansada?

Está muito bom. Toda produção me respeita muito, a Cininha (de Paula, diretora) tem sido muito bacana comigo. Quando tem uma semana que eu gravo muito até tarde, na outra o ritmo é mais tranquilo.

E tem alguma restrição ou recomendação?

A principal é não parar jamais os exercícios físicos, até porque o coração é um músculo e ele precisa se exercitar. Quanto à dieta, também é necessário levar mais a sério, porque acaba que a gente vai relaxando. Outro ponto importantíssimo é a terapia. Terapia é fundamental porque o estresse mata mais gente do que qualquer outra doença. O estresse é um veneno para o coração! Fora isso, o importante é voltar a viver, se jogar e aproveitar a vida.

E qual foi o momento mais difícil destes dois anos?

Foi quando eu troquei a válvula aórtica, porque, como eu já tinha operado o coração uma vez, operar de novo era realmente um risco. Fui para o centro cirúrgico sem saber se ia voltar.

Fez alguma promessa?

Na verdade, não. Nestas horas eu peço mesmo a Deus para fazer o que for melhor para mim, porque só Ele conhece todas as coisas. E peço que ilumine os médicos.

Já tem outros planos profissionais?

Estou procurando voltar com calma, mas confesso que tenho pensado muito em teatro. E o Miguel tem umas ideias muito boas na cabeça, como sempre (risos). Então, pode ser que a gente faça alguma coisa juntos.

Mas você tem vontade de voltar a fazer novela, por exemplo?

Não estou pensando em outro trabalho na tevê agora, até porque "Sexo e as Negas" é o meu primeiro movimento nesse sentido. Tenho que fazer as coisas com calma. No entanto, eu não sou de escolher se vou fazer novela ou série. Não escolho pelo estilo e, sim, quando leio sobre o papel e percebo se vou evoluir ali dentro ou não.

Quais as atividades físicas que você tem feito?

Diariamente eu faço hidroginástica e Medicina do Exercício, que é a parte aeróbica assistida por um médico. Tem também o trabalho funcional que é mais de equilíbrio para o dia a dia, como levantar de uma cadeira baixa, por exemplo. É que como fiquei muito tempo deitada, preciso desenferrujar (risos). .

Alguma atividade extra que tenha te tocado de alguma forma?

Eu descobri a Raja Yoga e estou adorando. Tem me ajudado muito porque você trabalha a tranquilidade da mente. Porque muita coisa que a gente sente de estresse é da imaginação. A gente imagina mais coisas ruins do que realmente acontecem.

