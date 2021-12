"Clara vai fazer grandes mudanças", diz Giovanna Antonelli

A novela Em Família, da Globo, está promovendo o debate sobre a iniciação homossexual de uma mulher por meio do personagem de Giovanna Antonelli, Clara, que terá um romance com Marina (Tainá Müller). A atriz conta que está empenhada em contar uma grande história de amor onde não se enxergue preconceito. "Ela tem uma história intensa, um tema atual e não tenho medo que a rejeitem", diz Giovanna.



Como em cena Clara ainda está na fase de descobrir a sua homossexualidade, a aceitação ou não do público ainda deve demorar mais um pouco para acontecer. Giovanna torce para que ocorra o mesmo que aconteceu na reta final de Amor à Vida, com os personagens de Mateus Solano (Félix) e Thiago Fragoso (Niko), que contou com o apoio da maioria dos telespectadores. "A gente tem uma história muito diferente da última que foi contada. Acho que as mulheres que vivem essa situação vão se identificar muito com a nossa trama. O que quero, em primeiro lugar, é realizar um bom papel".

Desafios



O ritmo de gravação está acelerado. Giovanna grava quase todos os dias. Clara em breve vai ouvir da boca de Marina que ela a ama. As duas tentarão se afastar, mas isso não vai durar muito tempo. "Novela é uma obra aberta e não faço ideia do que de fato vai acontecer", diz.

Segundo a atriz, que acabou de completar 38 anos no dia 18, o desafio de transformar esse enredo em um assunto natural, sem tabus, é uma prioridade de toda a equipe do folhetim. Ela adianta somente que a irmã de Helena (Julia Lemmertz) passará por uma transformação. "Clara está desabrochando e, na sua mudança de vida, ela pintará o cabelo de outro tom".

Par com Gianecchini

O casal Clara e Cadu (Reynaldo Gianecchini) repete na TV uma parceria de sucesso de Giovanna com o galã Reynaldo Gianecchini. Juntos, eles deram vida a cinco pares românticos, somando os da TV e os do cinema. O primeiro foi no filme Avassaladoras (2002) e, atualmente, a dupla está em cartaz nas telonas do país no longa-metragem S.O.S. Mulheres ao Mar.

"Minha personagem, Adriana, é traída e abandonada. Então, ela viaja em um cruzeiro atrás de vingança. Seu ex-marido está lá, mas ela acaba conhecendo André (Reynaldo Gianecchini). Ela é extremamente carente e não consegue imaginar como a vida dela pode ir para frente sem o ex. O mais legal é vê-la descobrir onde está a felicidade e o amor próprio", conta Giovanna, que afirma que não é sofredora como Adriana e que usou como referência neste trabalho amigas que já passaram por situações semelhantes.

Para a atriz, trabalhar com Gianecchini é estar do lado de alguém em quem ela confia e tem muita intimidade. "Isso permite que a gente já se fale com o olhar."

A parceria dos dois rendeu também um novo fruto. Trata-se de um restaurante que mistura comida vegana, vegetariana e orgânica, estilo pouco comum no Brasil. "A gente é sócio no Pomar Orgânico, junto com a chef Andrea Henrique. Eu não poderia ter um sócio melhor que o Giane, que é ligado em saúde e alimentação", diz a atriz.

adblock ativo