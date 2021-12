Cíntia Dicker ganha papel em novela da Globo

A modelo Cíntia Dicker que participou do quadro Correio Feminino, do Fantástico, vai estrear como atriz na nova novela das 6h da Rede Globo, Meu Pedacinho da Chão, segundo informações do Uol. Cíntia chamou atenção de Luiz Fernando Carvalho ao participar do quadro, dirigido por ele.

A atriz conta que aceitou o desafio, pois sabe que não vão colocá-la em um papel que ela não vai dar conta. Na trama, Cíntia viverá a filha de um imigrante italiano interpretado por Antônio Fagundes. A preparação para o papel inclui aulas de canto, expressão corporal e interpretação.

