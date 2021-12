Cidade de "Os Simpsons" é recriada em parque temático

Springfield fará sua estreia no mundo real nesta quarta-feira, quando será inaugurada uma réplica da cidade do seriado animado da televisão norte-americana "Os Simpsons".

Criada dentro do estúdio da Universal em Hollywood, a "Springfield" em tamanho real abriga muitas das marcas registradas do desenho, como as torres de refrigeração da usina nuclear da cidade, a loja de conveniência Kwik-E-Mart, a taverna do Moe e a lanchonete Krusty Burger.

Os atores Yeardley Smith, Nancy Cartwright e Joe Mantegna, que dão vozes a alguns dos personagens, andaram pelo "tapete amarelho" na terça-feira no parque, que é uma ampliação da atração "Os Simpsons" da Universal Studios.

Yeardley, a voz de Lisa Simpson, disse que o parque tridimensional é um passo além do mundo bidimensional imaginário dos imprevisíveis Simpsons e seus amigos.

"É muito estranho... tenha a sensação muito forte de ser uma parte de Lisa Simpson, e ela se sente como se estivesse em mim, mas o mundo parece muito bidimensional para mim, então tudo isso é muito novo", afirmou ela.

A longeva série do canal Fox sobre o atrapalhado Homer Simpson, sua esposa, Marge, e seus filhos, Bart, Lisa e a bebê Maggie, conquistou fãs em todo o mundo e já está em sua 26ª temporada.

"Bart nunca envelhece e mesmo assim... se eles tivessem contratado um garoto de 10 anos, ele estaria com ... 35, 36 anos agora", comentou Nancy, que interpreta Bart Simpson.

"Só nos Simpsons poderíamos fazer algo assim."

