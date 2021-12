Cidade cercada por redoma é mote da nova série da Globo

Após o fim da terceira temporada de "Revenge", a Globo aposta na primeira temporada da série "Under the Dome", inédita na TV aberta, que estreia nesta segunda-feira, 30. Cobrindo as férias do "Programa do Jô" durante a Copa do Mundo, a atração vai ao ar até o dia 11 de julho, de segunda a sexta, após o "Jornal da Globo".



O suspense norte-americano de ficção científica é baseado no livro homônimo (que em português ganhou tradução para "Sob a Redoma"), de Stephen King, e conta a história de uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos que é tomada por uma força misteriosa.



Uma grande redoma surge no entorno da cidade e isola os moradores da região do resto do mundo. Aprisionados, eles tentam desvendar o mistério, mas o caos aumenta, e as pessoas passam a desconfiar umas das outras. Toda a luta pela sobrevivência tem clima de terror, ação e mistério. "Li o livro e adoro a série, por conta do segredo que envolve a redoma. Dá desespero ver os personagens que não podem entrar nem sair de lá. Não conseguem nem ao menos tocar quem está do lado de fora", diz Mario dos Santos, 21 anos, estudante.



Para Claudino Mayer, doutor em teledramaturgia, "como é um produto internacional e com credibilidade, a Globo não corre o risco de a série acabar sendo um fiasco", avalia o especialista.



A trama é estrelada por Mike Vogel, Rachelle LeFrevre, Dean Norris e Natalie Martinez, entre outros. Na TV paga, o canal TNT exibe a série e estreia nesta segunda-feira a sua segunda temporada, a partir das 22h.

