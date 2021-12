Christiane Pelajo volta ao "Jornal da Globo" após acidente

A jornalista Christiane Pelajo, que estava afastada após sofrer um acidente com cavalo, voltou a apresentar o "Jornal da Globo" (Rede Globo) na noite desta segunda-feira, 13.

Com a volta, Christiane recebeu os cumprimentos dos colegas. A colunista de economia Mara Luquet comemorou: "Que bom ter você de volta!". Mara ainda brincou: "Estávamos todos com saudades, na internet todo mundo mandando muitos beijos para você. O William, olha como ele tá mais feliz hoje".

Afastada há mais de um mês, Christiane Pelajo fraturou o malar - que é um osso localizado na face, sob os olhos - e por isso precisou passar por uma cirurgia, que colocou uma placa de titânio.

Por conta do acidente e da operação, a apresentadora ficou com o rosto enfaixado por um tempo e teve que se afastar do trabalho.

