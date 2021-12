Chitãozinho & Xororó vão apresentar programa no SBT

A dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó vai apresentar a segunda temporada do programa "Festival Sertanejo" do SBT. Segundo a colunista Camila Gomes, da Folha de S. Paulo, eles assinaram contrato com a emissora nesta segunda-feira, 1º.

O reality musical foi lançado no ano passado e foi apresentado por Helen Ganzarolli, Pedro Leonardo, e a dupla Hugo e Thiago. Apesar de tão ter conquistado uma grande audiência, a atração faturou com patrocinadores.

Ao contrário da primeira temporada, que buscava o melhor compositor de música sertaneja, agora o programa vai eleger a melhor voz do gênero. As inscrições já estão abertas e podem participar cantores solo, duplas ou trios.

Na primeira edição, a música vencedora foi "Veja Bem", de Lucas & Felipe. O compositor da canção levou para casa o valor de 100 mil reais e a dupla gravou um CD.

adblock ativo