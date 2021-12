Chico Buarque ganha especial da A&E

O cantor e compositor Chico Buarque será homenageado pelo canal A&E neste domingo, 9, às 23h, com o especial Chico Buarque: Meu Caro Amigo. O programa vai fazer uma retrospectiva do cantor de 68 anos.

O especial aborda a obra dele e algumas de suas paixões: a cidade do Rio de Janeiro, seus parceiros e amigos. Ele comenta que, embora tenha nascido no Rio, não se considera um "carioca da gema", pois passou toda a sua juventude em São Paulo e Roma. "Eu conservo um olhar estrangeiro sobre o Rio. Tenho ainda uma relação de deslumbramento com a cidade".

Tom Jobim, Miúcha, Elis Regina, Edu Lobo, Toquinho, Gal Costa, Djavan, Dorival Caymmi, Francis Hime, Daniela Mercury e um time de músicos renomados aparecem ao lado de Chico em momentos por toda a carreira. A produção mostra ainda, pela primeira vez, a canção Renata Maria, composta em parceria com Ivan Lins.

