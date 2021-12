O programa Pânico na Band surpreendeu todos os telespectadores em seu retorno, neste domingo, 31, ao apresentar Aline Riscado, como a nova integrante da trupe de comediantes.



A chegada da ex-dançarina do Faustão foi surpresa, inclusive, para as baianas "Irmãs Gagas", que participam da atração. Elas, por sinal, não gostaram nem um pouco da novidade, já que tiveram que deixar a bancada de apresentação do programa para dar lugar para Aline Riscado.



A dupla demonstrou chateação com a situação ao vivo e uma delas, Solange, chegou a relutar para sair da bancada e xingou a nova colega de atração. Resta saber se a "briga" foi espontânea ou armada pela produção.

Da Redação Chegada de Aline Riscado no Pânico gera "briga" ao vivo

Enquanto as "Irmãs Gagas" não curtiram a chegada da ex-dançarina, Aline foi bem recepcionada pelos demais integrantes do Pânico. No Instagram, ela postou uma foto ao lado de todas as garotas que participam do programa e agradeceu.

"Me receberam MUITO bem! Obrigada meninas! Obrigada a tds os integrantes do @programapanico por hj!", escreveu.

Outras novidades

Além disso, nesta temporada, o Pânico deve investir na disputa de panicats e integrantes mais jovens: Lucas Sales, ex-repórter do extinto CQC, Fábio Rabim, que já foi integrante do programa na época da Rede TV e o youtuber, Júlio Cocielo, que deve ser a grande estrela desta temporada.

Surpresa é a Aline Riscado conheço com as palmas da minha mão, literalmente 🌚🌚🌚 #PanicoNaBand — Carlos Santana (@WhoIsCarlos) February 1, 2016

E a única coisa decente dessa estreia foi... #PânicoNaBand pic.twitter.com/bNMv4OvEHW — Ricardo S (@RickSouza_) February 1, 2016

Aline Riscado apresentando o #PanicoNaBand! É o maior domingo de todos os tempos — Chico Barney (@chicobarney) February 1, 2016

