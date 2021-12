Chef Bel Coelho pede desculpa à vencedora do MasterChef por comentário

A final do "MasterChef" (Band) aconteceu na noite desta terça-feira, 22, e Michele Crispim venceu Deborah Werneck, se consagrando a mais nova campeã da 4ª temporada do reality culinário. Após comemorar o prêmio, a chef protagonizou um embaraço nas redes sociais.

Michele foi criticada e acusada de copiar a sobremesa da chef Bel Coelho, do restaurante Clandestino, que usou seu perfil do Twitter para afirmar que o prato servido pela gaúcha, um tartar tropical, preparado com tapioca, coco ralado e coberto com baba de moça, é uma criação dela. "Michele copia descaradamente e literalmente minha sobremesa", reclamou.

Logo em seguida, a cozinheira tentou amenizar as críticas, mas continuou. "Sinto-me honrada de ser copiada, mas é feio não dar o crédito. Feio para ela! E na final, a sobremesa deve ser uma criação e não copia", disse Bel.

No Instagram, Bel apagou o post, mas no Twitter ela manteve os comentários. "No seu mundo ninguém pode se arrepender? Um impulso, uma bobagem. Só não apago pra não dizerem que apaguei", disse ela sobre sua crítica. Michele limitou-se em se explicar. "Foi uma inspiração", respondeu.

No início da tarde desta quarta-feira, 23, Bel compartilhou em sua rede social que se arrependeu do comentário que fez. "@crispimmichele eu fui impulsiva e vaidosa e fiz um post desnecessário. Peço desculpas", afirmou a chef.

@MChefMichele copia descaramente e literalmente minha sobremesa na final do masterchefbr… https://t.co/1C23MAmFzH — bel coelho (@BelCoelho_Br) 23 de agosto de 2017

Sinto orgulho de ser copiada, mas acho feito apresentar uma receita minha como se fosse criação dela. Na final os concorrentes devem criar. — bel coelho (@BelCoelho_Br) 23 de agosto de 2017

Só não apago pra não dizerem que apagarei. Mas sim, você tem razão. — bel coelho (@BelCoelho_Br) 23 de agosto de 2017

Vocês têm razão! Tenho que me sentir honrada de servir de inspiração. @masterchefbr @masterchefbrasil_ parabéns, @crispimichele! Uma publicação compartilhada por Bel coelho (@belcoelho) em Ago 22, 2017 às 8:40 PDT

Uma publicação compartilhada por Bel coelho (@belcoelho) em Ago 23, 2017 às 7:01 PDT

Bom dia pra quem ainda praticamente não dormiu, inebriada por tanta emoção! Mas eu preciso fazer justiça publicamente. Já que no programa não passou, quero dar o merecido crédito a uma chef que sempre foi e será uma inspiração pra mim. A sobremesa do meu menu da final foi sim baseada na da chef @belcoelho, a quem dedico parte da minha vitória! Uma publicação compartilhada por Michele Crispim | Masterchef 4 (@crispimichele) em Ago 23, 2017 às 4:42 PDT

adblock ativo