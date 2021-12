Charlô e Otávio discutem em 'Guerra dos Sexos'

Charlô (Irene Ravache) está furiosa com o primo Otávio (Tony Ramos) por causa da sabotagem da Positano. Ela tem certeza de que foi uma armação do rival para prejudicar sua amiga, a empresário Roberta Leone (Glória Menezes).

"Você é capaz de atos ainda mais baixos só para impedir a Roberta de cumprir um contrato com eficiência", insiste ela. Otávio rebate: "Quando vocês me provarem que sem a ajuda de nós homens, as lojas Charlo's continuarão sendo o que são, eu engulo. Enquanto isso, engula você".

Depois, para provar do que as mulheres são capazes, Charlô aposta sua parte na herança em Guerra dos Sexos.

adblock ativo