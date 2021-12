Charlô decide processar Otávio em Guerra dos Sexos

No capítulo de Guerra dos Sexos desta terça-feira, 26, Juliana expulsa Nando de sua metade da ilha. Carolina convence Analú a não contar para Felipe o que aconteceu e afirma que vai ajudá-la a resolver seu problema. Lucilene descobre que Frô sabia de Ulisses e Vânia. Felipe tenta falar com Roberta sobre o sumiço de Nando e Juliana. Roberta decide ir para a Positano. Carolina surpreende Ronaldo com sua postura. Isadora tenta descobrir algo sobre a sabotagem na loja. Manoela gosta de ver Fábio sofrendo o que ela já sofreu no passado.



Nando avisa a Juliana para não nadar perto das pedras. Roberta convida Felipe para almoçar. Dominguinhos cozinha para Charlô. Nando salva Juliana, mas acaba se machucando. Felipe e Roberta conversam. Dalete fala para Frô que ela precisa assumir que gosta de Kiko. Lucilene enfrenta Ulisses. Felipe repreende Carolina por iniciar uma obra sem o seu consentimento. Juliana vê Nando com febre e se apavora. Charlô decide processar Otávio.

adblock ativo