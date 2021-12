Charlie Sheen pede milhões para participar de fim de série

De acordo com informações da revista "Star", o ator Charlie Sheen foi convidado pela direção da série "Two and a Half Men" para participar do episódio final. A série já está com os dias contados.



A décima segunda temporada, que vai ao ar nos EUA no segundo semestre de 2014, será a última. Para participar do capítulo final da série, Charlile Sheen teria pedido um cachê de US$$ 10 milhões (cerca R$$ 23 milhões).



O ator também teria que aprovar o roteiro do episódio antes de dizer sim. Charlie Sheen participou de "Two and a Half Men" desde sua estreia em 2003 até o ano de 2011, quando foi afastado pela produção após problemas causados por seu comportamento. Ashton Kutcher, 36, foi contratado para substituí-lo nas temporadas seguintes.

