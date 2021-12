A Record divulgou a chamada do novo programa da Xuxa, previsto para estrear no dia 10 de agosto. No vídeo, o novo trabalho da apresentadora é considerado o "emprego dos sonhos" e feito exatamente para ela.

A narrativa mostra que, ao ler anúncio em jornal, a "Rainha dos Baixinhos" desiste de todo o conforto de sua casa, liga o carro e vai direto para a empresa. Ao chegar na Record, ela é recebida com tapete vermelho.

Virou piada

De acordo com o colunista Daniel Castro, do site Notícias da TV, a chamada foi recebida como piada nos bastidores da Globo. Segundo ele, a Record errou ao assumir que Xuxa estava desempregada e ao colocar a apresentadora falando com voz de criança.

Assista:

Da Redação Chamada do novo programa da Xuxa é divulgada; assista

