Cézar e Amanda estão na final do BBB15. Quem vencerá? Vote

A final do "Big Brohter Brasil 2015" já tem os finalistas definidos: Cézar e Amanda. Os dois estão na disputa pelo grande prêmio de R$ 1,5 milhão, que será entregue ao vencedor nesta terça-feira, 7.

Cézar manteve um estilo que mistura vários tipos já vistos em edições anteriores do reality show. Uma de suas característca no jogo foi a de não se envolver em polêmicas. O cowboy paranaense conquistou a vaga na final após vencer o quiz na última etapa da Prova do Finalista, na noite deste sábado, 4.

Já Amanda fez parte de um triângulo amoroso com Fernando e Aline desde o início do reality. Depois que a loira foi eliminada da atração, Amanda conquistou o produtor cultural e protagonizou cenas quentes debaixo do edredom. Por ironia do destino, o casal disputou o Paredão na noite de domingo, 5, onde ela somou apenas 22% dos votos do público, e garantiu sua permanência. Fernando deixou a disputa por R$ 1,5 milhão após receber 78% dos votos do público.

