Cenas de sexo em "Velho Chico" causam alvoroço na internet

As cenas quentes de sexo entre Afrânio (Rodrigo Santoro) e Leonor (Marina Nery) no capítulo da novela "Velho Chico" na noite desta sexta-feira, 18, causaram alvoroço dos internautas nas redes sociais.

Diversos artistas e usuários do Twitter se manifestaram sobre atuação dos dois atores. "Queria o Rodrigo Santo pra mim, queria mesmo", disse uma usuária. "Ainda tô viajando no Santoro", relatou outro.

No episódio exibido, o personagem de Santoro vai visitar a família da moça e, como o papo vai longe, é convidado a dormir no sítio em que ela mora. Durante a noite, a jovem faz uma visitinha no quarto do rapaz e o clima entre os dois ferve.

Ainda to pensando na pegada do Rodrigo Santoro #velhoChico pic.twitter.com/IIVo2Eatre — L e o n a (@LeonaDivaa) 19 de março de 2016

Namore com alguém que tenha a pegada do Rodrigo Santoro — Fabius (@padrepop) 19 de março de 2016

Se o Rodrigo Santoro passasse uma noite no quarto do fundo da minha casa..eu não sei do que seria capaz #VelhoChico — L e o n a (@LeonaDivaa) 19 de março de 2016

Finalmente uma novela que a família brasileira pode assistir d boa juntinhos n sala sem constrangimento#VelhoChico pic.twitter.com/k14LrsqZYX — Marcos A. (@ops_markinhos) 19 de março de 2016

Definitivamente não dá pra ver essa novela com a mãe do lado — Fabius (@padrepop) 19 de março de 2016

