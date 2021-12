'Causando, arrasando', diz Bonner a Maju por estreia em telejornal

A jornalista Maria Júlia Coutinho, conhecida como Maju, arrancou elogios de William Bonner, na noite desta segunda-feira, 12, durante a apresentação do Jornal Nacional (TV Globo). Motivo? A estreia da moça do tempo na bancada do Jornal Hoje, no último sábado, 10 .

A declaração aconteceu assim que Maju terminou de passar as informações sobre a previsão do tempo, quando Bonner disparou: "Renata Vasconcellos teve um contratempo, não pôde estar conosco, mas a Ana Paula, que nos acompanha aqui, me autoriza a cumprimentá-la pela sua estreia como substituta dos colegas Sandra Annenberg e Evaristo Costa na bancada do Jornal Hoje. Aconteceu no último sábado, sucesso. Maju causando, arrasando nas redes sociais! Parabéns!".

Após o comentário, Maju, que não disfarçou que ficou envergonhada, agradeceu: "Obrigada, eu gostei. Para a estreia foi bom, tem coisa ainda para ajustar, mas a gente vai praticando". Bonner então brincou: "É... Modesta!".

