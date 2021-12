Caubói Cézar Lima leva R$ 1,5 milhão do BBB 15

Deu Cézar Lima nesse BBB 15. Confirmando os votos dados nas enquetes espalhadas pelos principais sites brasileiros, incluindo a nossa, o paranaense de Guarapuava, de 30 anos, levou o R$ 1,5 milhão desta edição do Big Brother Brasil com 65% dos votos. O prêmio principal saiu para aquele que, apesar de não vencer nenhuma Prova do Anjo nos mais de 70 dias de confinamento e ser considerado o "azarento" pelos outros brothers, foi ele, sim, quem venceu esta edição.

A empresária paulista Amanda, de 28 anos, ficou com o segundo lugar, com 35% da preferência do público, e vai embolsar R$ 150 mil do programa.

Ao sair da casa, Bial pergunta ao novo milionário: - Cézar, quanto você ganhava antes de entrar no BBB? E ele responde com a voz trêmula e ainda nervoso com o resultado: - Setecentos e quarenta!

A estratégia do brother Cézar, que há 11 anos tentava participar do programa, foi criticada pela maioria dos colegas de confinamento. Apesar de se considerar uma pessoa comunicativa, dinâmica, agradável, bem humorada e de fácil convivência, não foi isso que a turma desse BBB 15 pensou do Cézar musculoso. O acharam isolado e, por vezes, pouco inteligente por esta atitude. Mas foi assim que ele conseguiu levar o maior prêmio desta terça-feira, 7, noite de encerramento da 15ª edição do Big Brother.

E qual o motivo dessa virada para alguém que foi cinco vezes para o paredão, nunca foi anjo ou líder? Seria o relacionamento meloso de Fernando e Amanda? Ou os méritos são de Cézar mesmo, que apesar do isolamento apontado pelos colegas, demonstrou um certo ar inocente e uma eloquência sem igual, com suas pérolas e colocações sempre rebuscadas e intermináveis?

Bem, você que o escolheu pode nos ajudar a responder. Mas, é isso aí: parabéns, brother Cézar!

