Cauã Raymond vê diferenças entre Juliano e Jorginho

Na pele do mocinho da nova novela das nove da Globo, A Regra do Jogo, Cauã Reymond afirma que seu personagem é mais que um lutador. "Ele é um líder comunitário, um cara que faz o bem", assegura o ator.

Três anos após fazer sucesso como o Jorginho, de Avenida Brasil, também de autoria de João Emanuel Carneiro, Cauã conta que os personagens são bem distintos. Para ele, Jorginho era um garotão problemático; já o lutador é amadurecido e ajuda outras pessoas.

Desde os primeiros capítulos mostrando sua indignação com o fato de ter sido preso por um crime que não cometeu, Juliano vai lutar para provar sua inocência por um bom tempo. Seu grande conflito é esse, o que o afastará até de seu grande amor, Tóia (Vanessa Giácomo). Apesar de mais para frente ter de disputá-la com Romero Rômulo (Alexandre Nero), seu algoz é Dante (Marco Pigossi).

O policial vai ficar no seu pé, tentando encontrar por meio dele seu pai, Zé Maria (Tony Ramos). Dante acredita que o foragido é o responsável pela chacina que tirou a vida de seus pais biológicos. "O Juliano quer provar que o pai foi injustiçado, que ele pertence a uma família que é do bem", comenta Cauã.

O ator revela que o personagem tem o mesmo perfil de um professor dele. Porém, não conta seu nome para não expor a sua fonte de inspiração. "A história do Juliano vai muito além da luta. É um mocinho, como esse meu professor da vida real, que não ficou famoso como lutador, mas ajuda a tirar garotos do tráfico de drogas com o esporte".

O ator também conta que tem intimidade com o universo da luta e dos moradores de comunidade, como é caso de Juliano. "Estudei em um colégio na Gávea (zona sul do Rio de Janeiro), bem no limite entre a Gávea e a Rocinha. Tive vários amigos da comunidade. Tenho vários amigos no morro do Vidigal, tenho amigos que são do Nós do Morro (grupo de teatro do Vidigal). Circulo muito bem entre o pessoal de comunidade".

Questionado se não está repetindo o tipo de Jorginho, de Avenida Brasil, Cauã esclarece quais são as diferenças entre os dois personagens: "O Jorginho era um personagem psicologicamente desestabilizado. Era um menino, que não deixava de ser o tempo todo o filho do Tufão (Murilo Benício). Agora faço um cara que é mais velho, um homem. Ele tem um centro, a ponto de ajudar outras pessoas", compara.

Peso

A Regra do Jogo gerou grande expectativa no público e na crítica porque tem como missão resgatar a audiência perdida com Babilônia, e também o prestígio no horário nobre da Globo. No entanto, o ator afirma que isso não pode ser um peso para quem está trabalhando no projeto.

O ator fala que achou uma pena Babilônia não ter sido um sucesso porque viu o bom trabalho feito pelos atores. "O que posso dizer é que a gente vem com uma obra aberta também e espero que o público goste".

Cauã Reymond diz que a linguagem de fazer novela com mais câmeras, pegando todos os ângulos com a Caixa Cênica (nome dado à forma de gravar a trama como se fosse um reality show), é algo que se aproxima de gravar em uma locação de verdade, como nos filmes.

A caracterização do personagem foi tranquila para o ator, que já vinha com esse visual de um trabalho anterior. Ele conta que queriam fazer várias tatuagens em Juliano, trabalho que conta com adesivos prontos para serem colocados no corpo. Mas ele pediu que fosse uma só tatuagem para não ter que ficar muito tempo se preparando para entrar em cena.

