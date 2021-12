Cauã é reprovado em testes e corre risco de perder papel, diz colunista

Parece que as coisas não estão boas para Cauã Reymond nas gravações da próxima novela da Globo. Conforme a coluna de Daniel Castro, do site "Notícias da TV", desta quarta-feira, 30, o galã está correndo o risco de perder o papel de protagonista em "De Volta Para Casa" por não ter se saído bem nos testes de canto e dança.

Segundo a publicação, a interpretação do ator se mantém intacta. Entretanto, a habilidade no canto e no rebolado deixou a desejar, já que ele foi escalado para viver um cantor de axé no folhetim, que vai ao ar em setembro de 2018.

Ainda de acordo com Castro, além destes testes, Cauã já teria sido reprovado em outros. Com isso, a emissora já está a procura de um outro profissional para substituí-lo na obra.

