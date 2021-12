'Castelo Rá-Tim-Bum' vira Hogwarts, de 'Harry Potter'; assista

Na última segunda-feira, 26, para comemorar os 20 anos do lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal, a TV Cultura publicou um vídeo em que relaciona cenas de Castelo Rá-Tim-Bum a cenas da saga de J. K. Rowling.

No vídeo, Nino recebe a carta de convite para Hogwarts, como se fosse Potter. "Caro senhor Potter, você foi aceito na escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Em breve, você e seus amigos se juntarão a nós aqui", começa a narração do vídeo, com cenas de Nino e seus amigos no Castelo.

O vídeo continua com cenas de todos os personagens, desde o Tio Victor e Morgana até Caipora, Mau e Celeste.

Estadão Conteúdo

