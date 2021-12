Cássio pensa em desistir do BBB 14

Cássio está confuso com a repercussão da sua briga com Marcelo na madrugada de domingo, 16, após a festa indiana na casa Big Brother Brasil 14.

O gaúcho já percebeu que os outros confinados já estão às boas com Marcelo e acaba ficando inseguro quanto as acusações que fez ao brother.

No quarto do líder, durante uma conversa com Valter, Cássio revela: "Tava pensando, se caso o Marcelo voltar (do Paredão), por medo de estar me queimando lá fora, de estar fazendo tudo errado, eu vou largar no meio da madrugada!".

"Ah para com isso, cara!", diz Slim, discordando com a atitude que o brother pensa em tomar.

"É sério, eu posso estar me queimando muito mais lá fora, por estar fazendo algo que acredito e lá fora as pessoas estarem vendo errado, que eu sou um cara que acusa os outros sem sentido, que eu vi alguma coisa errada...", explica o gaúcho.

"Você não sabe!", fala o rapper.

"Estou com medo de estar envergonhando minha família lá fora", diz Cássio, que cai no choro.

adblock ativo