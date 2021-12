Cássio Gabus Mendes viverá um milionário em "Babilônia"

Na reta final com o personagem Jorge, de "Além do Horizonte", novela das sete da Globo, o ator Cássio Gabus Mendes já tem novos planos para a TV. Convidado por Gilberto Braga, ele terá um papel de destaque na novela "Babilônia", trama prevista para ir ao ar em 2015 no horário das nove, logo após "Falso Brilhante". Segundo Patrícia Kogut, colunista do Jornal o Globo, Cássio será um milionário com mania de poder e grandeza e fará maldades no folhetim.

Além de Gilberto Braga, "Babilônia" ainda tem a assinatura de Ricardo Linhares e João Ximenes Braga.

