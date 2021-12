"Casseta & Planeta" volta à TV no final de 2015

Quem era fã das piadas do "Casseta & Planeta" pode comemorar. De acordo com o humorista Claudio Manoel, o programa volta à TV no final de 2015. Mas a exibição será apenas no canal pago Multishow.

"Não sabemos a data certa e nem o dia de exibição, mas está tudo certo. Entregamos primeiro a sinopse e agora o piloto. Temos um prazo até agosto para escrever todos os episódios e começar a gravar. Novembro ou dezembro entra no ar", disse Claudio Manoel, para o UOL.

Além dele, Reinaldo, Hélio de la Peña, Marcelo Madureira, Beto Silva e Hubert também participam do novo programa, que será batizado de 'Procurando Casseta & Planeta'.

O formato do programa vai mudar, ao invés de esquetes, os humoristas farão "tipo um falso documentário". De acordo com Claudio Manoel, esse modelo tem um custo mais baixo, já que não precisa de tantos cenários, como o formato anterior.

adblock ativo