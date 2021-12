O apresentador Casemiro Neto resolveu comentar publicamente a polêmica envolvendo a cantora Ivete Sangalo e ele, durante o Carnaval. Na ocasião, ao ser perguntada sobre os boatos de sua suposta gravidez, a cantora, em tom irritado, perguntou: "Você me comeu?".

Casemiro resolveu então, nesta quinta-feira, 6, falar sobre o assunto em uma postagem em sua página pessoal no Facebook.

"Quanta bobagem e imbecilidade tenho lido aqui sobre a entrevista que fiz com Ivete Sangalo no Carnaval...Só para esclarecer aos (des) avisados, em nenhum momento eu disse que ela está gorda ou barriguda. E até concordo quando ela falou dessa chatice de barriga sarada, negativa que as celebridades estão sempre correndo atrás", abria a postagem.

Casemiro relembrou também os tempos em que Ivete pedia espaço para divulgação na emissora onde trabalhava.

"Ivete é uma grande artista do Brasil que eu tive o prazer de desfrutar da amizade e apoiar desde o começo da carreira. Inclusive sempre que ela pedia espaço para a divulgação do seu trabalho", alfinetou.

Por fim, o apresentador justificou a pergunta e alfinetou outros profissionais da área, que se omitiram diante dos boatos.

"Exerci o meu trabalho como acho que deve ser feito. Perguntando o que deve ser perguntado. Repito, não sou animador de trio. Sou jornalista! (...) Pior é ver gente que trabalha na minha área entrar nessa. Em alguns casos, bem conhecidos, a inveja, a intriga e a burrice já são esperadas, mas em outros...Sorry, não tenho rabo preso com esquema de assessorias, camarotes, blocos e tais", disse o jornalista. Casemiro finalizou: "Ivete é linda, canta muito bem, é querida por milhões e temos uma ótima relação quando nos vemos. Agora, se ela aparecer grávida tenham certeza: o filho não é meu!", concluiu.

A postagem repercutiu na rede social e o apresentador recebeu o apoio de amigos.

Confira abaixo a postagem e o vídeo da discussão:

Vídeo:

Da Redação Casemiro Neto sobre polêmica com Ivete: "o filho não é meu"

adblock ativo