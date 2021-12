Casal vive conflitos culturais em nova trama das 21 horas

Depois de viver um romance com Stênio (Alexandre Nero), a moderna Bianca (Cléo Pires) conhece, na Turquia, o conservador guia de turismo Zyah (Domingos Montagner). Encantada com o jeito do morador da Capadócia, ela passa a viver um tumultuado romance com ele e terá de encarar a grande família do amado, formada pela avó Farid (Jandira Martini), o irmão Kemal (Ernani Moraes), a cunhada Esma (Elizângela) e o sobrinho Demir (Tiago Abravanel).

