Casal comete loucuras para aproveitar o fim do mundo

Kátia (Alinne Moraes) acredita piamente que o mundo vai acabar em 21 de dezembro. Ernani (Danton Mello) não, mas acaba se convencendo de que não há tempo a perder, pois o dia do fim chegará em um piscar de olhos. Tudo em uma divertida história de amor, é claro, com dia e hora para acabar.

No seriado global "Como Aproveitar o Fim do Mundo", que vai ao ar após "A Grande Família" na próxima quinta-feira, Kátia e Ernani reúnem os desejos e anseios de quem se propõe a viver intensamente e de maneira diferente. O diretor José Alvarenga Jr. aposta nesta mistura de elementos como o grande diferencial do seriado, que também tem participação de Nelson Freitas.

