Caruso, Diego e Patrícia formam o sétimo paredão do BBB18

A indicação ao paredão, na noite deste domingo, 11, no Big Brother Brasil 2018 (BBB18), da Rede Globo, pegou fogo! Após retornar de uma falsa eliminação, Gleici mandou Patrícia para berlinda. Já as líderes da semana, Jéssica e Paula, indicaram Caruso. Diego, por sua vez, foi indicado pela casa, com quatro votos.

Antes de iniciar a votação, Leifert revelou aos confinados que Gleice estava imune ao paredão desta semana e que poderia indicar alguém. A informação já era conhecida por alguns brothers, mas o grupo formado por Caruso, Diego, Kaysar e Patrícia foi pego de surpresa. O resultado da votação será nesta terça, 13.

Confira como foram os votos da casa:

Jéssica e Paula (líderes da semana) votaram em Caruso

Caruso votou em Jéssica

Viegas votou em Jéssica

Família Lima votou em Diego

Gleici votou em Diego e indicou Patrícia

Diego votou em Breno

Breno votou em Diego

Wagner votou em Diego

Patrícia votou em Breno

Kaysar votou em Wagner

