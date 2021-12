Carrossel: Jonas se recusa ajudar Davi

Jaime leva Davi para pedir ajuda para Jonas, que se recusa. Morales escuta o barulho e vai ver o que está acontecendo e acaba ajudando os garotos. Jonas acaba dando dinheiro a Davi. O menino leva chocolate e flores até a casa de Valéria. Rosa recebe os amigos de Valéria e leva Davi até o quarto da filha, que não perdoa namorado. Na casa abandonada, Alícia, Bibi, Carmen e Kokimoto assistem no tablet à pegadinha da Menina Fantasma, exibido no Programa Silvio Santos. As crianças ouvem ruídos na casa e ficam apavoradas. O espectro surge por uma passagem secreta e caminha em direção a eles e dá um grito aterrorizante. Os alunos se assustam, pensam em correr, mas se escondem. Alícia decide falar com a garota. Koki a acompanha. A garota fantasma dá uma risada e comenta que eles falar com a garota. Koki a acompanha. A garota fantasma dá uma risada e comenta que eles não precisam ter medo dela, pois ela é como eles. Ela comenta que gosta de assustar as pessoas para fazer outras rir. A garota diz que precisa ir embora, mas promete voltar. Os alunos deixam a casa abandonada às pressas. Na escola, Olívia está irritada com as goteiras e infiltrações. A diretora pede a ajuda de Helena e afirma que não tem ver.

adblock ativo