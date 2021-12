Carrossel deixa o SBT na vice-liderança em disputa no PNT

O SBT ainda solta fogos com os índices surpreendentes da novela Carrossel. De acordo com dados do Ibope, a trama infantil foi a principal responsável pelo crescimento da emissora. Por conta disso, a disputa no Painel Nacional de Televisão (PNT) pelo segundo lugar foi acirrada no mês de julho.

O curioso é que mesmo com o início dos Jogos Olímpicos, a Record não conseguiu fisgar o público. No mês de julho, a emissora de Edir Macedo arrematou 6.1 pontos de média ante 6.3 marcados em junho. O SBT conseguiu manter o mesmo índice do mês anterior, 5.9 pontos. Esses índices, em negócios televisos, é considerado um empate técnico entre as duas emissoras.

A Globo, proibida de exibir a transmissão das olimpíadas, manteve-se na liderança isolada. A emissora carioca cravou 17.9 de média. O crescimento da Globo é graças a Avenida Brasil, Cheias de Charme, Tapas & Beijos e a final da Libertadores. Cada ponto no PNT equivale a 191 domicílios.

