Carrossel: Chega último dia de aula da professora Helena

No capítulo desta terça-feira, 6, de Carrossel, chega o último dia de aula da professora Helena. Todos na escola estão muito tristes. Os pais dos alunos vão até a escola para se despedir de Helena e dizer o quanto são gratos por tudo que ela fez por seus filhos. Helena entra na sala de aula e se depara com um lindo cartaz e um desenho dela, onde aparece segurando na mão dos alunos. Ela fica emocionada, agradece muito aos alunos, mas diz que isso não fará ela mudar de ideia.

Suzana vai até a sala da diretora Olívia e se oferece para ficar no lugar de Helena após as férias do meio do ano. Helena entrega o boletim semestral para os alunos. Ela chama um por um e aproveita para se despedir e agradecer ao carinho deles. Todos choram muito. No final da aula, Laura tenta ler uma carta de despedida, mas fica com a voz embargada de emoção e não consegue passar da primeira frase. As meninas se oferecem para ajudar Helena a arrumar suas coisas no período da tarde. A professora diz que irá manter contato com todos. Os alunos se levantam e abraçam Helena.

Mais tarde, Cirilo visita Maria Joaquina para se oferecer para ajudar as meninas com a mudança de Helena. A patricinha volta a maltratar Cirilo, mas seu pai observa tudo e chama sua atenção. Mais tarde, as meninas chegam no colégio para ajudar Helena. Valéria conta que teve uma ideia que fará a professora desistir da ir embora. A menina diz que Morales é um homem muito rico e que conseguirá ajudar Helena a ficar na escola.

