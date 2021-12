'Carrie Diaries' estreia dia 20 no Boomerang

A ideia de que maturidade vem com o tempo parece não funcionar com Carrie Bradshaw. Em sua fase adulta, a protagonista de Sex and the City - ainda exibição no TBS - se comporta de maneira mais ingênua do que na adolescência, que começa a ser retratada em Carrie Diaries, com estreia marcada para o dia 20 de maio, às 19h, no canal pago Boomerang.

A série mostra como a norte-americana, que se tornou uma entusiasta da moda e ficou deslumbrada com a ilha de Manhattan, também tratava de questões mais sérios do que comprar sapatos de grife. Na trama com personagens adolescentes, porém, com uma pegada nem tão inocente assim, a protagonista, vivida por Anna Sophia Robb, tem de lidar com a morte da mãe, vítima de um câncer, e tentar melhorar o clima em casa.

Além de dar atenção ao pai viúvo, a jovem precisa lidar com a rebeldia da irmã mais nova, Dorrit (Stefania Owen), que demorou mais para assimilar a perda. Enquanto isso, Carrie também atua como conselheira amorosa dos amigos de escola. Lá é que ela começa o romance com o seu Mr. Big adolescente, Sebastian Kydd (Austin Butler). Se na faixa dos 30 ela precisava driblar as ex-mulheres do amado, aos 17 ela tem de competir com periguetes do colégio. A maneira de tratar os homens é outro ponto que difere a personagem jovem da adulta, que valorizou o passe de Sarah Jessica Parker - de passagem por São Paulo este fim de semana. Crescida, ela estava sempre questionando suas atitudes nos relacionamentos. Jovem, ela não leva tanto em consideração o que seu par faz.

A grande mudança na vida da loira se dá quando o pai lhe propõe um estágio semanal em um escritório em Manhattan. Moradora de subúrbio em Connecticut, ela leva alguns minutos de trem para chegar ao glamour nova-iorquino e ficar boquiaberta com as novidades da Big Apple.

Em seu primeiro dia de expediente, ao comprar uma meia-calça em uma famosa loja de departamentos - que a Carrie adulta jamais frequentaria, pelo fato de o lugar ser chamariz de turistas por vender a preço de banana peças de coleções passadas -, a bolsa da jovem chama atenção de uma repórter de uma revista de moda, que a insere no mundo fashion. A partir daí, a protagonista fica ávida para passar mais tempo na cidade que contrasta com a terra natal.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo