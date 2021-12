Carol Duarte é comparada a Dudu Camargo

A atriz Carol Duarte, que interpreta a jovem Ivana em A Força do Querer (TV Globo), gravou na última terça-feira, cenas da novela exibindo o cabelo curto. Carol compartilhou em sua rede social uma foto da nova fase da personagem, que finalmente resolve contar aos pais que é transgênero. A imagem gerou comentários dos internautas. Os seguidores estão comparando a atriz com o apresentador do SBT, Dudu Camargo.

"Só eu que acho que a Ivana ficou a cara do Dudu Camargo?", disse um seguidor. "A Ivana da novela ficou a cara do Dudu Camargo", afirmou outra. "Gente, só eu que to achando a Ivana da novela igual ao Dudu Camargo??", comentou mais um internauta.

"Essas cenas marcam a transição da Ivana para um caminho de liberdade. É um desafio enorme cortar o cabelo em cena, mas as equipes de direção e produção estudaram muito a melhor forma de fazer isso, então estou otimista. Tenho certeza de que teremos um resultado impactante no ar", afirmou Carol Duarte.

Só eu que acho que a Ivana ficou a cara do Dudu Camargo? https://t.co/WNObfRoYgZ — Junior Diell (@Jrdiferreira) 23 de agosto de 2017

a ivana da novela ficou a cara do dudu camargo pic.twitter.com/Y1j49Ij3Bk — taemerys targaryen (@tamiridorato) 23 de agosto de 2017

