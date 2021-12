Carol Castro contracena com pai em minissérie derivada de 'Liberdade, Liberdade'

A atriz Carol Castro viverá a personagem Selena em 'A Lenda do Mão de Luva', novo spin-off (derivada) do folhetim 'Liberdade, Liberdade', que será exibida pelo Globo Play, na internet. Ela dividirá a cena com seu pai, o também ator Luca de Castro.

"E o quanto que fiquei feliz em estar na mesma cena que o meu pai?!", publicou a atriz em seu Instagram. Ambos já haviam participado das mesmas novelas no passado, em O Profeta e Bang Bang, mas nunca tinham gravado cenas juntos por estarem em núcleos diferentes.

Nos bastidores, porém, a informação que rola é de que Carol está sendo bastante disputada por autores da Globo para as próximas novelas da casa, por conta de seu excelente desempenho na primeira fase de Velho Chico.

adblock ativo