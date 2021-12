Carminha chora no túmulo de Max e declara amor eterno

Pela primeira vez Carminha (Adriana Esteves) vai mostrar que tem coração em "Avenida Brasil". A vilã vai ao cemitério e, com uma flor na mão, deixa sobre o túmulo do ex-amante. "Eu te amei tanto, Max. Me espera! Qualquer hora eu volto pra ficar aqui com você, pra sempre... ", chora a megera.

Ao voltar para casa de Santiago (Juca de Oliveira), a essa altura já revelado um bandido, ele ri quando a filha diz que amava o malandro. O bandido ainda afirma que com a morte do "estorvo", a malvada vai agir segundo as suas regras. "Juntos, nós vamos chegar longe, Carmem Lúcia", diz.

