Carminha atira em Santiago para defender Tufão e Nina

Antes de ser presa, Carminha (Adriana Esteves) vai atirar em Santiago (Juca de Oliveira) nesta sexta-feira, 19, último capítulo de "Avenida Brasil". No aeroporto, prestes a fugir com o dinheiro do sequestro de Tufão (Murilo Benício), Santiago diz que vai matar o ex-jogador e Nina (Débora Falabella).

Carminha, então, discute com o pai, atira em Nicolau (Rafael Sieg) e na perna boa de Santiago. Enquanto os dois sofrem com os ferimentos, a loira solta o ex-marido e a rival, pede perdão a Tufão e vai presa com o pai e seu comparsa. É na delegacia que ela se declara assassina de Max.

